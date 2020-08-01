Колишня Nikita, а зараз український Dj Анастасія Кумейко похвалилася розкішними формами в непристойній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Які плани на серпень?» — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Кумейко позує в шкіряній портупеї, яка максимально оголює її розкішні форми. Сама красуня задерла руки до гори, з-за чого знімок вийшов ще більш привабливим.

Однак шанувальники співачки не змогли що-небудь сказати, адже фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Сторіс.

До цього ми розповідали про інтимномий факт, яким зі своїми передплатниками вирішила поділитися українська Dj і екс-Nikita Анастасія Кумейко.

Так, на знімку знаменитість позує без білизни, ефектно відкривши плечі. Сидячи за столом, можна побачити, що співачка замовила собі тости й смажену картоплю. Волосся вона вирішила прибрати назад, а погляд чомусь був відвернуть від камери.

"Давно відомо, що те, як людина їсть, може говорити про те, який він у сексі. Фантазуйте", - написала співачка.

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