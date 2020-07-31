Украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала идеальную фигуру на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Что. Ноги, пресс, кто это? (Спросила я, дожевывая бублик). Кто вообще придумал, что они калорийные?» — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на архивной фотографии, сделанной еще в 2017 году, Кумейко позирует в одном бикини и тесном топе, демонстрируя идеальную растяжку просто на камеру. Дополнить образ красотка решила при помощи больших очков, которые прикрывали лицо певицы.

Однако, несмотря на красоту знаменитости, поклонники Кумейко смогли наблюдать за ней лишь молча, ведь фотографией она поделилась у себя в Сторис, а не в основной ленте.

До этого мы рассказывали об интимном факте, которым со своими подписчиками решила поделиться украинская Dj и экс-Nikita Анастасия Кумейко.

Так, на снимке знаменитость позирует без белья, эффектно приоткрыв плечи. Сидя за столом, можно увидеть, что певица заказала себе тосты и жареную картошку. Волосы она решила убрать назад, а взгляд почему-то был отвернут от камеры.

"Давно известно, что то, как человек ест, может говорить о том, каков он в сексе. Фантазируйте", - написала красотка.

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