Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників пікантними знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує в крихітному білизна, демонструючи розкішні й пружні форми на камеру. Як можна помітити, з-за надзвичайно тісної білизни її принади буквально «вирвалися» на свободу.

Однак сама красуня не сильно через це переживала, доповнивши образ гарним макіяжем і елегантним ланцюжком. Проте її прихильники не змогли висловитися про красу кумира, адже кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Сторіс.

До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері показала підтягнуте тіло в стильному спортивному костюмі.

Популярність до Ані прийшла лише після того, як вона почала вести свій Instagram, показуючи відео з тренувань і жаркі фото з відпочинку. Тепер, коли фанати Чері постійно стежать за оновленнями на сторінці в соціальній мережі Instagram, дівчина практично кожен день ділиться новими знімками в подібному стилі.

Ана також є представником декількох модних брендів спортивного одягу і спеціального харчування для спортсменів. В цей раз струнка знаменитість показала фігуру в чорному топі, який підкреслив її груди, і коротеньких шортиках з зав'язочками на стегнах.

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