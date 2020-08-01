Американская фитнес-модель Ана Чери решила побаловать поклонников пикантными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует в крохотном белье, демонстрируя роскошные и упругие формы на камеру. Как можно заметить, из-за чрезвычайно тесного белья ее прелести буквально «вырвались» на свободу.

Однако сама красотка не сильно из-за этого переживала, дополнив образ красивым макияжем и элегантной цепочкой. Тем не менее ее поклонники не смогли высказаться о красоте кумира, ведь кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Сторис.

До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Ана Чери показала подтянутое тело в стильном спортивном костюме.

Популярность к Ане пришла лишь после того, как она начала вести свой Инстаграм, показывая видео с тренировок и жаркие фото из отдыха. Теперь, когда фанаты Чери постоянно следят за обновлениями на ее странице в социальной сети Инстаграм, девушка практически каждый день делится новыми снимками в подобном стиле.

Ана также является представителем нескольких модных брендов спортивной одежды и специального питания для спортсменов. В этот раз стройная знаменитость показала фигуру в черном топе, подчеркнувшем ее грудь, и коротеньких шортиках с завязочками на бедрах.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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