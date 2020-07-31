Американская фитнес-модель Ана Чери показала подтянутое тело в стильном спортивном костюме

Популярность к Ане пришла лишь после того, как она начала вести свой Инстаграм, показывая видео с тренировок и жаркие фото из отдыха. Теперь, когда фанаты Чери постоянно следят за обновлениями на ее странице в социальной сети Инстаграм, девушка практически каждый день делится новыми снимками в подобном стиле.

Ана также является представителем нескольких модных брендов спортивной одежды и специального питания для спортсменов. В этот раз стройная знаменитость показала фигуру в черном топе, подчеркнувшем ее грудь, и коротеньких шортиках с завязочками на бедрах.

«Пополнение запасов шортов Screunch завтра утром в 9 утра по тихоокеанскому времени. Также присоединяйтесь ко мне на моей странице в 9 утра для еще одной живой тренировки! Это будет пресс и кардио 💪🏼😅 и тренируйтесь со мной!», - написала Ана.

Вот что ответили фанаты:

«Выглядит так жарко и сногсшибательно 🔥», «Очень мило, феерическая дива ❤️», «Боже, как призывно😍», «Очень сладко и дерзко ️❤️❤️❤️», «Боже, почему это так интригующе?», «Спокойной ночи, красавица ❤️», «Так мило, 💋💋», «милашка», «Ove Люблю тебя, Ана», «Можно продолжение этой феерии?❤️».

Отметим, фитнес-модель родом из города Анахайм прославилась именно благодаря своим формам и упорству. Девушка стала популярна в Инстраграм после фото, которые начала делать, став фитнес-тренером.

При этом сама Чери умеет привлекать внимание разными образами, поэтому девушка рекламирует не только спортивную одежду и специальные напитки. Также Ана появляется в модном белье и купальниках для стильных фотосессий. Недавно модель блеснула формами на уличных съемках в тонком кружеве, удачно подчеркнувшем ее стройное после тренировок тело.

«Просто пытаюсь пережить это беспокойство. 💫 Позитивная энергия для вас!», - написала Ана под новым постом.

Вот что ответили фанаты:

«Это просто изумительно вкусно👌😋😜😘», «Вот это да, от нее просыпается голод», «Торнадо языка 💋💋👅👅👅💦💦💦💦», «Нунча мне кажется, что ты не обращаешь внимания, когда обращаешься к нам!!!!», «Bonita👅🍩🍌💓🍑👅».

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