Американская фитнес-модель Ана Чери показала подтянутое тело в стильном спортивном костюме
Популярность к Ане пришла лишь после того, как она начала вести свой Инстаграм, показывая видео с тренировок и жаркие фото из отдыха. Теперь, когда фанаты Чери постоянно следят за обновлениями на ее странице в социальной сети Инстаграм, девушка практически каждый день делится новыми снимками в подобном стиле.
Ана также является представителем нескольких модных брендов спортивной одежды и специального питания для спортсменов. В этот раз стройная знаменитость показала фигуру в черном топе, подчеркнувшем ее грудь, и коротеньких шортиках с завязочками на бедрах.
«Пополнение запасов шортов Screunch завтра утром в 9 утра по тихоокеанскому времени. Также присоединяйтесь ко мне на моей странице в 9 утра для еще одной живой тренировки! Это будет пресс и кардио 💪🏼😅 и тренируйтесь со мной!», - написала Ана.
Нестареющая Пугачева ошеломила видом на пляже в купальнике: «В таком возрасте…»
Доплата к пенсиям в Украине, срочное обращение Минсоцполитики: "Ежемесячно будут получать..."
Асмус в одном кружевном белье пошла вразнос после развода с Харламовым: "Повезет же кому-то"
Украинка с 13-м размером в купальнике из веревок показала бюст крупным планом: «Молочный завод»
Вот что ответили фанаты:
«Выглядит так жарко и сногсшибательно 🔥», «Очень мило, феерическая дива ❤️», «Боже, как призывно😍», «Очень сладко и дерзко ️❤️❤️❤️», «Боже, почему это так интригующе?», «Спокойной ночи, красавица ❤️», «Так мило, 💋💋», «милашка», «Ove Люблю тебя, Ана», «Можно продолжение этой феерии?❤️».
Отметим, фитнес-модель родом из города Анахайм прославилась именно благодаря своим формам и упорству. Девушка стала популярна в Инстраграм после фото, которые начала делать, став фитнес-тренером.
При этом сама Чери умеет привлекать внимание разными образами, поэтому девушка рекламирует не только спортивную одежду и специальные напитки. Также Ана появляется в модном белье и купальниках для стильных фотосессий. Недавно модель блеснула формами на уличных съемках в тонком кружеве, удачно подчеркнувшем ее стройное после тренировок тело.
«Просто пытаюсь пережить это беспокойство. 💫 Позитивная энергия для вас!», - написала Ана под новым постом.
Вот что ответили фанаты:
«Это просто изумительно вкусно👌😋😜😘», «Вот это да, от нее просыпается голод», «Торнадо языка 💋💋👅👅👅💦💦💦💦», «Нунча мне кажется, что ты не обращаешь внимания, когда обращаешься к нам!!!!», «Bonita👅🍩🍌💓🍑👅».
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".