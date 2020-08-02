Курс валют в Україні 2 серпня покаже плани долара і євро, які мають намір практично «розірвати» гривню

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар після вихідних почне торги з невеликого падіння: - 0,115 грн. Долар в останній робочий день впав ще більше, однак під кінець дня зумів трохи відігратися.

Євро ж після вихідних має намір зробити різкий стрибок: +0,2342 гривні.

Курс валют на 2 серпня від регулятора:

1 долар —27,6913 грн;

1 євро — 32,547 грн.

Російський рубль ж сьогодні буде торгуватися ще нижче: 3,7581 гривні за десять російських рублів.

До цього ми розповідали, що минулого тижня валюта була більш стабільною, ніж до цього. Однак експерти не беруться прогнозувати, як довго протримається "затишшя".

"З економічної точки зору зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар і гривня як раз в ньому стабілізувалася", - заявив аналітик Олександр Охріменко.

Експерт Андрій Шевчишин зазначив, що на валютний ринок сьогодні тисне ліквідність, яка була отримана від погашення гривневих облігацій, а також те, що експортери притримують свою валюту і не виходять на торги.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

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