Курс валют в Украине 2 августа покажет планы доллара и евро, которые намерены практически «разорвать» гривну

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар после выходных начнет торги с небольшого падения: - 0,115 грн. Доллар в последний рабочий день упал еще больше, однако под конец дня сумел немного отыграться.

Евро же после выходных намерено совершить резкий прыжок: +0,2342 гривны.

Курс валют на 2 августа от регулятора:

1 доллар —27,6913 грн;

1 евро — 32,547 грн.

Российский рубль же сегодня будет торговаться еще ниже: 3,7581 гривны за десять российских рублей.

До этого мы рассказывали, что на прошлой неделе валюта была более стабильной, чем до этого. Однако эксперты не берутся прогнозировать, как долго продержится "затишье".

К примеру, экономист Александр Охрименко заявил, что оптимальным для Украины является "коридор" доллара в районе 27,5-28 грн. И как раз сейчас все идет к стабилизации ситуации.

Эксперт Андрей Шевчишин отметил, что на валютный рынок сегодня давит ликвидность, которая была получена от погашения гривневых облигаций, а также то, что экспортеры придерживают свою валюту и не выходят на торги.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют в последние дни июля.