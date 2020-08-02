Курс валют в Украине 2 августа покажет планы доллара и евро, которые намерены практически «разорвать» гривну
Об этом сообщает Politeka.
Так, доллар после выходных начнет торги с небольшого падения: - 0,115 грн. Доллар в последний рабочий день упал еще больше, однако под конец дня сумел немного отыграться.
Евро же после выходных намерено совершить резкий прыжок: +0,2342 гривны.
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Курс валют на 2 августа от регулятора:
1 доллар —27,6913 грн;
1 евро — 32,547 грн.
Российский рубль же сегодня будет торговаться еще ниже: 3,7581 гривны за десять российских рублей.
До этого мы рассказывали, что на прошлой неделе валюта была более стабильной, чем до этого. Однако эксперты не берутся прогнозировать, как долго продержится "затишье".
К примеру, экономист Александр Охрименко заявил, что оптимальным для Украины является "коридор" доллара в районе 27,5-28 грн. И как раз сейчас все идет к стабилизации ситуации.
Эксперт Андрей Шевчишин отметил, что на валютный рынок сегодня давит ликвидность, которая была получена от погашения гривневых облигаций, а также то, что экспортеры придерживают свою валюту и не выходят на торги.
Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".
Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.
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