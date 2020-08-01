Стало известно, что будет с курсом доллара в августе

Об этмо пишет издание Сегодня.

Уходящая неделя на валютном была более стабильной, нежели предыдущие.

Но даже эксперты не знают, как долго продержится подобная ситуация. Не исключено, что в августе может продолжиться девальвация национальной валюты.

"С экономической точки зрения сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар и гривна как раз в нем стабилизировалась", - заявил аналитик Александр Охрименко.

Эксперт Андрей Шевчишин отметил, что на валютный рынок сегодня давит ликвидность, которая была получена от погашения гривневых облигаций, а также то, что экспортеры придерживают свою валюту и не выходят на торги.

"На следующей неделе запланированы выплаты по облигациям 16 млрд грн и 140 млн долларов, что также является фактором давления на рынок. И способствует тому, что в ближайшее время курс гривни продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 гривни за доллар", - озвучил свой прогноз Шевчишин.

Другой аналитик Олег Пендзин предположил, что в будущем гривна будет только укрепляться по отношению к доллару. И до конца года он видит альтернативой валютным сбережениям гривневый вклад в надежном банке.

Но Охрименко предупреждает, что на скачках курса можно потерять деньги, ведь заработать не получится из-за возможной ревальвации гривны.

Ранее мы предупреждали о курсе доллара по 50 гривен. По словам Виктора Скаршевского, такой валютный скачок маловероятен, и украинцы не смогут начать массово бежать в обменники, чтобы скупать валюту.

Скаршевский также предположил, что скоро украинцы наоборот будут выстраиваться в очередь перед обменниками, чтобы продать валюту, ведь из-за карантина многие остались без работы.

"То, что в последние недели произошла некоторая девальвация - это прежде всего были спекулятивные ожидания на рынке. Сейчас постепенно гривна начала опять укрепляться", - рассказывал он.

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