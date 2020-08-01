Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе на відпочинку

На фото красуня лежить в купальнику зі зміїним забарвленням, а доповнила образ стильними окулярами і пов'язкою на голові. Кошмал зручно влаштувалася на пляжі, лежачи на піску. Як можна зрозуміти, Анна вирушила на відпочинок і задоволена всім, що відбувається. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Margarita Señorita", - написала Анна.

Фанати поставили майже 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива", "Шикарна", "Класна", "Окуляри, що треба", "Я так тебе люблю, Ганнуся", "Привіт,ти випадково не фотоапарат? Тоді чому, коли я тебе бачу,я посміхаюся?", "Ви дуже класна акторка", "Дивлюся ваші фільми просто балдію!!! Шикарна постановка!", "Немає слів, одні смайлики", "Ви дуже красива. Дуже люблю дивитися серіали з вами", "Я думаю, Свати 7 там і будуть", "Краса".

Раніше ми повідомляли, що українська актриса Ганна Кошмал з серіалу «Свати», в якому зіграла роль Женьки, вразила красою на відпочинку.

«Базарьянский гламур», — коротко сказано в повідомленні.

На опублікованому знімку Кошмал позує у відвертому міні під час приїзду в курортне містечко в Одеській області Базарьянка.

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