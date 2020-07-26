Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя и рассказала о возможностях

На фото Анна позировала в белом полупрозрачном платье с узорами. Красотка развернулась спиной к камере, а сама смотрела в объектив камеры, повернув голову. Волосы девушка оставила распущенными и томно улыбалась, позируя на фоне воды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"... каждый день это новый шанс", - написала Кошмал.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нежность", "Милая и очень красивая", "Какая красота, очень мило и нежно", "Ты замечательная девушка", "Женька, ты крутая", "Анечка, какая ты красивая", "Милая, красивая, нежная", "Держите челюсти".

Ранее мы сообщали, что украинская актриса Анна Кошмал подразнила поклонников необычным фото.

Красотка сняла одежду, прикрывшись букетом полевых цветов. Впрочем, прикрыть все не получилось, поэтому Анна засветила лишнее: оголенные плечи, спину и ключицы. Образ дополнил необычный макияж. Красотка сделала красные стрелки, которые придали шарму фото.

Сообщалось, что известная украинская актриса Анна Кошмал показала свежий образ.

На фото красотка показывает себя в белом платье со скромным декольте на фоне ступенек, за которыми можно увидеть Андреевскую церковь. Волосы Анна решила оставить распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, пока ее снимали.

Напомним, Женька из "Сватов" в белом платье без белья посветила натуральной красотой

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