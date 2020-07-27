Известная украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в сериале «Сваты», показала себя во всей красе

Как передает Politeka.net, свежее фото со съемки актриса опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка была одета в черный брючный костюм. Правда, под пиджак Кошмал не стала надевать блузу или футболку, оставшись в спортивном лифчике. Девушка сидела в кресле, подняв свои волосы вверх. Внизу красовался распущенный цветок, который Анна неспроста добавила в кадр.

«Смена локации», - подписала снимок звезда.

За полчаса пост красотки собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень красивая», «Очень красивая прическа», «Анна, ты как всегда шикарно выглядишь», «Прелесть», «Ты моя любимая актриса сморковка», «Красота», «Ауф какая красавица», «Топ», «Анечка, я так люблю твои фотосессии», «Ты золотце», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал позировала в белом платье с глубоким декольте. Девушка смотрела прямо и улыбалась. Вверху висела огромная карта мира. Актриса отметила, что люди, которые часто путешествуют, никогда не возвращаются домой прежними. Путешествия, по ее словам, это источник вдохновения, открытий, романтики и неслучайных случайностей.

Напомним, что Анна Кошмал показала нежную любовь без белья: "аж зажмурилась от удовольствия".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал посветила роскошными изгибами в полупрозрачном платье: "Держите челюсти".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал разделась перед камерой, едва прикрыв прелести цветами: «Ты бомба».