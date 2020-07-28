Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в сериале "Сваты", порадовала поклонников своей красотой
Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым фото в социальной сети "Инстаграм".
"Пока я таю на жаре и жадно пью литрами воду, делюсь с вами творением потрясающей @sonykabaeva 🖤 #magicmoments 💫 Как проходит ваше лето?", - пишет Анна Кошмал.
На снимке в черно-белом формате девушка позирует крупным планом, чуть приоткрыв рот. Она чуть приспустила футболку и оголила плечи, на которые падают волнистые локоны. Анна Кошмал поправляет рукой волосы и смотрит прямо в камеру, от ее пронзительного взгляда аж муражки по коже бегут - глаза будто прямо в душу смотрят.
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Пользователи социальной сети восторженно оценили фотографию звезды "Сватов" и оставили много комплиментов в комментариях:
"Невероятно красивая 😍🔥"; "Мама Мия умираю от вашей красоты, я 100% вас нарисую. Да Господи, как же это бесподобно"; "Очень красиво"; "Великолепная😍🔥😏"; "Какая же Анечка красотка!!! 😍😍😍❤️❤️❤️"; "Вы как всегда очень красивая 😍"; "Анечка ты волшебная 😍😍😍".
Напомним, что Анна Кошмал показала нежную любовь без белья: "аж зажмурилась от удовольствия".
Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" устроила прогулку по ночному Киеву, удивив внешностью.
Также Politeka писала, что Анна Кошмал разделась перед камерой, едва прикрыв прелести цветами: «Ты бомба».