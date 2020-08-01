Нова кохана 35-річного українського шоумена Володимира Остапчука Христина Гірняк показала струнку фігуру на літньому і жаркому кадрі

Кілька днів тому пара повернулася з відпочинку в Туреччині, де пробула кілька тижнів і навіть розповіла про враження про свою відпустку під час пандемії. При цьому пара також не стала приховувати, що були і недоліки в їх подорожі. Втім, за словами Христини, вона дуже задоволена і яскраві фото в її профілі в Instagram тому підтвердження.

На одному з таких фото дівчина показала, як веселилася на пляжі в модному бікіні зі шнурівкою на грудях яскраво-морквяного відтінку:

«Хочу заспівати Оду любові Всесвіту і свого життя! Дякую за все! Я щаслива і гармонійна! Дякую за достаток усього, що маю! Я люблю Тебе, життя!🤍🕊 Якщо ви сьогодні в такому ж настрої, подякуйте, хто б у що не вірив, - це неймовірно ВАЖЛИВО!», - розповіла Христина.

Ось що відповіли шанувальники:

«Клас! Такий позитив! 🤗🤗🤗», «Дівчина, терміново звертайтеся до лікаря. У вас дуже багато родимок.», «Які чарівні афірмації❤️Надихає😍🙏🏻», «Кожному є за що дякувати Всесвіт, що б не розповідали пессимистыи якщо фокусуватися на позитиві, а не на зворотному, то життя здасться досить кайфовой штукою, захоплюючим пригодою, рекомендую👌😍😍😍! @kristygor як завжди підписуюсь під кожним словом 👍».

Не так давно Остапчук відверто заявив, що з Христиною Гірник він щасливий і більше не буде приховувати цього. Тепер пара активно ділиться спільними фото, радує розважальними роликами і пише цікаві пости в соціальній мережі Instagram.

Христина розповіла цього разу про свій відпочинок з Володимиром під час карантину.

«Відпочинок в період пандемії!✅⛔️? Стосовно себе скажу, що саме цей відпочинок я чекала як ніякий інший. Здавалося б, що ми і так 2 місяці відпочивали, але...Вибрали Туреччину, так як вибір невеликий. І не пошкодували. Давненько не була в Туреччині, так і в ultra all inclusive A la carte! Це чудово!

Їла, їла, пила, пила, спустошувала Міні бар щодня, у загальному путівку відбила максимально! 😂

Готель про який я чула різних відгуків, але скажу свій - готелю тверда 5! Жили ми в номері «Lagune» Зі своїм басейном і видом на море. Але, чесно, басейном скористалися всього один раз! Номери дуже чисті, прибирали 2 рази, якщо не частіше!

▫️Ну а білосніжний пісок і чисте Егейське море, думаю, коментарів не потребують!⠀ Однозначно - так, я повернулася!! Але ще хочу підмітити, що готель для спокійного відпочинку і для відпочинку з дітками ідеальний! Якщо ж ви любите пінні дискотеки і шум до 5 ранку, то це не сюди!», - розповіла Христина про відпочинок з Володимиром.

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