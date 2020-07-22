Новая девушка шоумена Владимира Остапчука едва не погибла в ДТП

Об этом Кристина Горняк рассказала в эфире программы "Зірковий шлях" на канале Украина, передает Politeka.net.

По ее словам, трагедия произошла, когда она училась на первом курсе университета.

"Мне было 17 лет. Первый курс университета. Я отпраздновала День юриста. Заняла первое место в конкурсе "Мисс факультета". Потом мы отметили мой день рождения. У меня была прекрасная осень. И затем я попала в аварию. Она меня очень сильно потрясла, потому что я два месяца не ходила. У меня был перелом 9-го и 10-го грудных позвонков", – откровенно призналась возлюбленная Владимира Остапчука.

Кристина рассказала, что в злополучный вечер ее подвозил знакомый, а через какое-то время в их машину влетела фура.

"Я стояла на остановке и ждала маршрутку. Мимо проезжал знакомый, увидел меня и предложил: "Я тебя подвезу". Я согласилась. А потом в дороге на встречную полосу вылетела фура. Лучше бы я дождалась маршрутку. Однако мы оказываемся в том месте, где должны быть", – продолжила молодая девушка.

С такими травмами Кристина должна была придерживаться постельного режима и мать забрала ее домой для прохождения реабилитации.

"Мне все обустроили дома. Я лежала ровно на доске без подушек, ела из трубочки. Я два месяца вообще не вставала", – добавила возлюбленная Остапчука.

Подытоживая, Кристина Горная заявила, что жуткая авария оставила след на всю ее жизнь, и она до сих пор страдает от полученных травм.

"Эта авария оставила след на всю жизнь. То есть из-за травм я не могу поднимать тяжелое и делать еще много чего. Но я хожу – это главное. Я не в инвалидном кресле. Я живу полноценной жизнью и очень благодарна за это. Реабилитация продолжается до сих пор, потому что нужно постоянно следить за спиной. Но все нормально, я уже спокойно к этому отношусь", – резюмировала девушка в эфире программы "Зірковий шлях".

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