Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про сон

На фото дівчина позувала в сукні з пристойним декольте і розпущеним волоссям. Красуня позувала досить близько до об'єктива камери, тому можна оцінити пишні груди зірки. Анна доповнила образ яскравим макіяжем, який доповнив шикарний лук Семенович. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені вчора вночі снився такий дивний сон, і, найголовніше, що я відмінно його пам'ятаю, і від цього мороз по шкірі. Мені снився якийсь всесвітній потоп, і як я в безодні води намагаюся виплисти. мене буквально крутить в різні боки, я не розумію де дно, а де небо, мені не вистачає повітря і сили закінчуються. Раптом, я випадково знаходжу маленьку дівчинку, яка зачепилася за дерево і бореться за життя ", - написала Анна.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Щасливий сон. До щасливим змін", "Який незвичайний сон, ціла пригода", "Фото вогонь".

Повідомлялося, що відома російська співачка Анна Семенович приєдналася до челленджу, який набирає обертів у всьому світі.

У себе в Інстаграм Семенович опублікувала спокусливе чорно-біле фото, на якому постала у всій красі. Це фото артистка опублікувала в рамках Челлендж на підтримку Стамбульської конвенції.

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