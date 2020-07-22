Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала о своей мечте

На фото Семенович позирует в платье в горошек. Красотка дополнила образ шляпкой с синей ленточкой, а также круглыми очками. В руках Анна держала бокал с напитком, а рядом можно увидеть тарелку с едой. Звезда в этот раз показала, как отдыхает у моря, ведь на фоне видны белые зонтики. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне всегда было интересно, почему счастливые люди , которые с детства живут на море , не ходят каждый день на пляж ? И вообще к морю относятся спокойно , без фанатизма ! Я приезжая на море , готова целый день не вылезать из воды и наслаждаться каждой её капелькой", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы живем на берегу Балтийского моря, каждый день не ходим, но время от времени, летом стараемся каждый день ходить", "Мой муж живет у Атлантического океана, когда мы приехали туда, он сказал, что только из-за нас он на пляж ходит. Так уже с детства не был, я этого тоже не понимаю", "Во как раздобрела!", "Моя мечта такая-же".

Сообщалось, что известная певица Анна Семенович показала себя вместе с подругой.

На фото красотка стояла в белом платье с небольшим декольте. Аня не надевала белье, поэтому ее пышный бюст можно было увидеть, так как он еле вместился в наряд.

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