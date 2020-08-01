Зірка «Жіночого кварталу» і модель Лєра Товстолес заінтригувала численних шанувальників

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25-річна красуня опублікувала фото і відео, поставши перед передплатниками в різних образах, передає Politeka.net.

На першому фото вона позує в білій блузі в дрібний горошок, накинутій поверх топа. З аксесуарів на ній - масивнаий ланцюжок, схожий на золото, а також великі сережки. Образ доповнюють витончений макіяж, що підкреслює природну красу зірки, і сонцезахисні окуляри.

На відео Лєра постала перед глядачами в чорній шифоновій блузі з голими плечима і дуже глибоким декольте. Її губи нафарбовані яскраво-червоною помадою. Дівчина підморгує в камеру.

«Всі подробиці трохи пізніше 🙌🏻🥰», - підписала знімок розкішна блондинка.

«Мейк і волосся пожежа», «Ти просто космос. Помада 2 - моя любов ❤️ », - пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Товстолес показала себе на репетиції «Квартал 95».

На фото красуня була в джинсових шортах, які тримав білий ремінь, і картатому топі без бретелей. Образ Лера доповнила стильними сережками, а волосся зібрала в хвіст. На кадрі Товстолес не дивилася в об'єктив, а відвернулася від камери.

Нагадаємо, спекотні блондинки з "Квартал 95" потрясли красотами під час дикого танцю.

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