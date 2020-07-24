Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про репетиції

На фото Лера позувала без одягу, сидячи спиною до камери. Як можна помітити, Товстолес не одягла і ліфчика. Волосся красуня зібрала в хвіст, щоб не заважали, а сама закрила очі від задоволення. Зірка вмостилася на стільці, позуючи для фото. На другому фото вже можна побачити актрису з колегою Анастасією Оруджевой. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Репетиції Жіночого Кварталу в повному розпалі. Вгадайте, з ким у мене будуть номери і які образи?", - написала Лера.

Фанати поставили майже 500 лайків і написали коментарі:

"З Настею?", "Думаю, що Анастасією Оруджевой?", "Красуні", "не Можна задавати такі питання! Особливо про образи.... такий коментар в голову прийшов ... Я жахлива людина. А так, так, фотки залікові".

Раніше ми повідомляли, що зірка Студії «Квартал 95» Лера Товстолес засвітила підтягнуте тіло в новому відвертому образі.

На знімках Товстолес приміряла на себе невимушений повсякденний образ. На ній вільний джинси з високою талією, короткий білий топ і стильний піджак. Для виходу «в місто» зірка вибрала зручні кросівки, зібрала волосся в хвіст і доповнила свій образ сонцезахисними окулярами.

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