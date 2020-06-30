Модель, артистка «Квартал 95» Лера Товстолес поразила красотой в разных нарядах

Звезда записала забавное видео, которым порадовала своих фанатов, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель позировала в белом топе, длина которого позволила рассмотреть ее упругий животик.

Сверху артистка надела разные пиджаки куртки и так далее, но нетронутыми остались светлые джинсы.

Также быстро менялись очки, которые прикрыли глаза блондинки.

На одном из кадров звезда поиграла с краями пиджака, добавив видео некой пикантности.

"Нечего надеть ? Ты просто еще не научился(лась) комбинировать вещи. Каждый день я открываю свою гардеробную и начинается челлендж) как же сделать новый стильный лук из того, что есть 💪🏻🙌🏻 Пиджаки - спасут любой образ и очки тоже 🙌🏻 их может быть миллион, а может быть один базовый пиджак и это тоже супер", - написала Лера.

За 40 минут пост посмотрели более 500 человек, а собрал он два комментария.

"😍 кайф", - написала одна из подписчиц.

Напомним, Лера Товстолес навела камеру на зеркало и запечатлела себя в купальнике. Розовые треугольники ткани прикрыли грудь, а тонкие бретельки оплели тончайшую талию звезды.

Плавки с принтом из листьев подчеркнули упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Лера Товтолес разделась и решила сделать фото крупным планом. На девушке нет бюстгальтера, однако самое интересное она оставила за кадром.

Актриса томно смотрит в камеру, надувает губки и всячески хвастается новым маникюром, о котором упомянула в описании.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.

Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием.