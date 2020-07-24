Актрисы студии "Квартал 95" Валерия Товстолес и Екатерина Никитина показали жаркий совместный танец

Как сообщает Politeka.net, видео появилось на странице Товстолес в "Инстаграме".

Даже во время карантина звезды "Женского квартала" встречаются для репетиций. Так Екатерина и Валерия решили вместе устроить знойные летние пляски на камеру. Красотки решили, что вдвоем веселее, и почти синхронно исполнили зажигательный танец, во время которого потрясли выдающимися частями своего тела на радость поклонникам.

Под конец танцевального номера Лера Товстолес и вовсе легла на пол, продолжив плясать вверх ногами. Судя по лицам девушек, такие занятия доставляют им большое удовольствие. К сожалению, пользователи не смогли прокомментировать ролик, потому что знаменитость выложила его в сториз.

Ранее Валерия снялась с другой своей коллегой по "Женскому кварталу". На кадрах она позировала, сидя на стуле спиной к камере. Как можно заметить, девушка не надела лифчика, а волосы собрала в хвост. Рядом с довольной улыбкой примостилась Анастасия Оруджева.

"Репетиции Женского Квартала в полном разгаре. Угадайте, с кем у меня будут номера в этот раз и какие образы?", - написала Лера.

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