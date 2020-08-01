Звезда «Женского квартала» и модель Лера Товстолес заинтриговала многочисленных поклонников

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25-летняя красотка опубликовала фото и видео, представ перед подписчиками в разных образах, передает Politeka.net.

На первом фото она позирует в белой блузе в мелкий горошек, накинутой поверх топа. Из аксессуаров на ней – массивная цепочка, похожая на золото, а также крупные серьги. Образ дополняют изящный макияж, подчеркивающий природную красоту звезды, и солнцезащитные очки.

На видео Лера предстала перед зрителями в черной шифоновой блузе с голыми плечами и очень глубоким декольте. Ее губы накрашены ярко-красной помадой. Девушка подмигивает в камеру.

«Все подробности чуть позже 🙌🏻🥰», – подписала снимок роскошная блондинка.

«Мейк и волосы пожар», «Ты просто космос. Помада 2 - моя любовь ❤️», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Товстолес показала себя на репетиции «Квартал 95».

На фото красотка была в джинсовых шортах, которые держал белый ремень, и клетчатом топе без бретелек. Образ Лера дополнила стильными серьгами, а волосы собрала в хвост. На кадре Товстолес не смотрела в объектив, а отвернулась от камеры.

Напомним, знойные блондинки из "Квартал 95" потрясли красотами во время дикой пляски.

А еще Politeka писала, что яркая блондинка из "Квартал 95" соблазнила невероятной фигурой в белом топике.

Также Politeka сообщала, что красотка из "Квартал 95" отправилась загорать в экстремальном бикини, сочные фото.