25-летняя юмористка, актриса "Квартал 95" и участница "Женского квартала" Лера Товстолес показала, как развлекается с друзьями на выходных

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в красном и ярко-розовом бикини с милыми завязочками впереди.

"Выходные 💦🍸", - подписала снимки звезда.

Так, на одном из фото, длинноногая блондинка позирует на лежаке, накинув на плечи полосатую рубашку. Лера собрала волосы, скрыв поллица за солнцезащитными очками, и сложив губки "уточкой". Девушка расставила ноги, прикрыв рукой самое интимное место. На другом кадре звезда уже широко улыбается, повернувшись к камере выгодным ракурсом - так, чтобы все смогли разглядеть ее восхитительную ножку.

Еще на одном фото Лера игриво высунула язык, делая селфи. Примечательно, что низ купальника красотки "не совпадал" по цвету с верхом, что тут же заприметили внимательные поклонники.

"А де труселя рожеві???" - "сняла )"

Ранее мы сообщали, Лера взбудоражила откровенным снимком, на котором предстала с оголенными плечами и частично зоной декольте. Фото абсолютно не пошлое, но оставляет, несомненно, приятно эротическое послевкусие.

"Лето. Когда можно все 🧡", - подписала фото артистка.

"Ви дуже гарна😍😍😍❤️"; "Гарні нігті!🤗"; "Ох и Лера", - комментировали пользователи.

Также мы писали, Товстолес похвасталась кадрами, на которых в крохотном топе и мини-шортах исполняет тверк.

«Сегодня я выпустила свой трек и хочу сказать всем своим братикам спасибо! Сняла мини клипчик для вас И уже сделала премьеру», - говорится в сообщении.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.