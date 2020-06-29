25-летняя юмористка, актриса "Квартал 95" и участница "Женского квартала" Лера Товстолес показала, как развлекается с друзьями на выходных
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в красном и ярко-розовом бикини с милыми завязочками впереди.
"Выходные 💦🍸", - подписала снимки звезда.
Так, на одном из фото, длинноногая блондинка позирует на лежаке, накинув на плечи полосатую рубашку. Лера собрала волосы, скрыв поллица за солнцезащитными очками, и сложив губки "уточкой". Девушка расставила ноги, прикрыв рукой самое интимное место. На другом кадре звезда уже широко улыбается, повернувшись к камере выгодным ракурсом - так, чтобы все смогли разглядеть ее восхитительную ножку.
Еще на одном фото Лера игриво высунула язык, делая селфи. Примечательно, что низ купальника красотки "не совпадал" по цвету с верхом, что тут же заприметили внимательные поклонники.
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать: "Что с ней стало..."
Семенович вывалила необъятный бюст в бане, переплюнув Волочкову: кадры взрослых развлечений
Русская Кардашьян отправилась на пробежку в слишком тесном наряде: "Ни один мужчина не устоит"
Доллар готовится к рывку: украинцам раскрыли, каким будет курс к концу 2020 года, "гривна составит..."
"А де труселя рожеві???" - "сняла )"
Ранее мы сообщали, Лера взбудоражила откровенным снимком, на котором предстала с оголенными плечами и частично зоной декольте. Фото абсолютно не пошлое, но оставляет, несомненно, приятно эротическое послевкусие.
"Лето. Когда можно все 🧡", - подписала фото артистка.
"Ви дуже гарна😍😍😍❤️"; "Гарні нігті!🤗"; "Ох и Лера", - комментировали пользователи.
Также мы писали, Товстолес похвасталась кадрами, на которых в крохотном топе и мини-шортах исполняет тверк.
«Сегодня я выпустила свой трек и хочу сказать всем своим братикам спасибо! Сняла мини клипчик для вас И уже сделала премьеру», - говорится в сообщении.
Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.
А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.