Відома модель Кассандра Сьєнега з «Playboy» показала себе в свіжому образі

На фото Кассандра позувала в синіх лосинах і крихітному топі. Красуня стояла перед дзеркалом і демонструвала свою фігуру, розвернувшись боком. На фото можна легко оцінити п'яту точку зірки, а також її пишний бюст. Волосся модель зібрала в хвіст, а на голові можна побачити пов'язку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Просто шик, заліковий горішок".

Раніше ми писали, що відома модель Кассандра Сьенега показала себе практично голою.

Дівчина була повністю голою, а її інтимні місця були прикриті тонкими мотузками. Щоб обійти цензуру соцмережі Кассандра домалювала невеликі клаптики тканини, щоб прикрити найінтимніше. Образ гаряча модель доповнила ковбойським капелюхом.

Повідомлялося, що Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега повністю роздяглася заради фото з американським прапором.

Пишногруда бесстыдница позувала на балконі, позаду неї виднілися дерева. Кассандра оголила свої пишні груди і навіть не намагалася її прикрити руками. Модель блиснула бюстом у всій красі, і не дарма, адже нема чого соромитися - форми у неї просто досконалі. Правда, Сьєнега прикрила найпотаємніше двома грайливими сердечками.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега з "Playboy" розставила ноги, показавши солодкі місця в прозорій білизні

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