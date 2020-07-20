Известная модель Кассандра Сьенега "Playboy" показала себя и рассказала про свой день

На фото Кассандра стояла в красном миниатюрном купальнике. Девушка развернулась спиной и показала во всей красе свой пышный "орешек". Волосы красотка собрала в хвост, а сама развернула голову к камере. На втором фото звезда показала огромный бюст, который еле вместился в крохотный купальник. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Shot the most beautiful red glam pin up set for @campoutmagazineofficial‘s 2021 Calendar! 🍎 This day was beyond amazing, many thanks @vtgesther @jillianwilkey @shannon_brooke and Christine from Campout. I felt like such a QUEEN! Loved working with this ALL FEMALE DREAM TEAM! ✨

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"Этот день был невероятный. Спасибо большое. Я чувствовала себя такой королевой. Очень понравилось работать", - написала красотка. 

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии: 

"Люблю этот взгляд", "Теперь это бедняк", "Выглядит очень красиво в красном", "Соблазнительная блондинка, какой у тебя размер бюстгальтера", "Невероятная и милая женщина для календаря", "Мой прекрасный друг", "Да, детка".

Ранее мы сообщали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала невероятную фигуру в полупрозрачном боди.

Так, звезда предстала в кружевном боди с лямками, тянущимися к груди. Тонкие полосочки ткани подчеркнули впечатляющие размеры Кассандры. 

Девушка показала и свой макияж с акцентом на глаза, а именно - на пышные ресницы. Пухлые губы были выделены розовым блеском. Звезда сделала укладку из волнистых волос. 

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега в прозрачном белье показала наслаждение

Также Politeka писала, что звезда "Playboy" Кассандра Сьенега едва не упустила вкусные размеры из дерзкого топа

А еще Politeka сообщала, что звезда Playboy Кассандра Сьенега полностью разделась ради жарких фото с флагом