Известная модель Кассандра Сьенега "Playboy" показала себя и рассказала про свой день

На фото Кассандра стояла в красном миниатюрном купальнике. Девушка развернулась спиной и показала во всей красе свой пышный "орешек". Волосы красотка собрала в хвост, а сама развернула голову к камере. На втором фото звезда показала огромный бюст, который еле вместился в крохотный купальник. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Этот день был невероятный. Спасибо большое. Я чувствовала себя такой королевой. Очень понравилось работать", - написала красотка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю этот взгляд", "Теперь это бедняк", "Выглядит очень красиво в красном", "Соблазнительная блондинка, какой у тебя размер бюстгальтера", "Невероятная и милая женщина для календаря", "Мой прекрасный друг", "Да, детка".

Ранее мы сообщали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала невероятную фигуру в полупрозрачном боди.

Так, звезда предстала в кружевном боди с лямками, тянущимися к груди. Тонкие полосочки ткани подчеркнули впечатляющие размеры Кассандры.

Девушка показала и свой макияж с акцентом на глаза, а именно - на пышные ресницы. Пухлые губы были выделены розовым блеском. Звезда сделала укладку из волнистых волос.

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега в прозрачном белье показала наслаждение

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