Донька Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія перетворилася на справжню русалку на пляжі в Греції

Як пише Politeka.net, днями знаменитий російський співак Філіп Кіркоров полетів на відпочинок зі своїми дітьми. В Instagram-акаунті його доньки з'явилося свіже фото з пляжу.

Так, маленька Ала-Вікторія вирішила проявити фантазію, і перетворилася на справжню русалоньку. Дівчинка лягла прямо на пісок у своєму яскравому купальнику, а потім навколо її ніг з піску ж зліпили повноцінний русалочий «хвіст». Ала-Вікторія драматично розкинула руки для фото і заплющила очі.

«Шукайте на берегах Греції... 🇬🇷 Найулюбленіша дочка царя - морська русалка», - йдеться у підписі до світлини.

Шанувальники співака тут же взялися коментувати фото його дочки.

«Ах, яка гарна, Аллочка - Русалонька», «Ух, яка русалочка, прям як з мультика», «Алла-Вікторія красуня», «Батькова рибка золота!», «Як тато красуня», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кіркоров показав, як його діти вчаться займатися серфінгом під керівництвом Тіматі. Знаменитий російський співак опублікував нове відео з активного відпочинку з дітьми в своєму Instagram.

На відео можна побачити, як діти артиста – Алла-Вікторія і Мартін – вчаться триматися на дошці для серфінгу. У цьому їм допомагає репер Тіматі, який також періодично з'являється в кадрі і показує дітям, як краще триматися на дошці.

Нагадаємо, Кіркоров в пух і прах посварився з Пугачовою, Алла не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Кіркоров видав секрети особистого життя і заговорив про стосунки з Басковим: "Ходжу направо і наліво...".

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