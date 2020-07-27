Філіп Кіркоров показав, як його діти вчаться займатися серфінгом під керівництвом Тіматі

Знаменитий російський співак опублікував нове відео з активного відпочинку з дітьми в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео можна побачити, як діти артиста – Алла-Вікторія і Мартін – вчаться триматися на дошці для серфінгу. У цьому їм допомагає репер Тіматі, який також періодично з'являється в кадрі і показує дітям, як краще триматися на дошці.

Все, що відбувається знімає на відео сам Кіркоров, час від часу підбадьорюючи своїх дітей.

«Мало досягти вершини, головне — не переставати бути на висоті! Завжди на гребені хвилі…Вивчаємо з Аллою-Вікторією і Мартіном серфінг під наглядом найкращого тренера. А це не просто вид спорту, а мислення. Це про свободу!», - підписав кадри співак.

Його прихильники активно коментують відео.

«Молодці хлопці! Скільки позитивних емоцій! Тімон молодець, що допомагаєш навчитися. Це Адреналін! Круто», «Здуріти, що діти творять», «Відважні хлопці!», «Сміливі малюки! Молодці!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кіркоров показав своїх підрослих дітей по дорозі на відпочинок.

Так, Кіркоров показав, як вирушає на відпочинок з дітьми. На першому кадрі він позує на тлі літака з дочкою Аллою-Вікторією і сином Мартіном-Крістіном. Всі вони одягнені в яскраве літній одяг. Кіркоров позує широко посміхаючись і розкинувши руки в сторони. Діти артиста в найближчому майбутньому явно зможуть скласти конкуренцію вже встигли прославитися в мережі дітям Алли Пугачової і Максима Галкіна - Гаррі і Лізі.

Нагадаємо, Кіркоров в пух і прах посварився з Пугачовою, Алла не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Кіркоров видав секрети особистого життя і заговорив про стосунки з Басковим: "Ходжу направо і наліво...".

Також Politeka писала, що зарослий Галкін вирішив переплюнути Кіркорова розмірами свого коня.