Мало достичь вершины, главное — не переставать быть на высоте! Всегда на гребне волны @timatiofficial 🌊экстремальный, актуальный, сосредоточенный, свободный... Научит покорять любую волну и быть на Олимпе🔝🏄🏻‍♂️ Изучаем с @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov сёрфинг под наблюдением лучшего тренера🚀 А это не просто вид спорта, а мышление. Это о свободе! Тим - истинный пример рисковать, не прогибаясь под стереотипы💯%