Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров показал, каким он был в самом начале своей карьеры

У себя в Инстаграм артист поделился фото, на котором он был совсем молод, передает Politeka.net. На снимке Киркоров выглядит как другой человек. Это не тот поп-король, которого любят миллионы, а 18-летний красавчик, который только становится узнаваемым. У певца короткие кудрявые волосы и шляпа, которая дополняет образ.

«1985 год. Первая ТВ съемка», - подписано фото.

Как известно, первый серьезный прорыв для Киркорова произошел в 1985 году, когда его заметила режиссер «Голубого огонька» и пригласила его принять участие в съемках. В программе исполнитель спел песню «Алеша» на болгарском языке.

Всего через несколько лет, в 1988 году, Филипп впервые встречается с Аллой Пугачевой, которая приглашает его выступить в своих «Рождественских встречах». Уже в 1989 году Киркоров ездил с Пугачевой на гастроли в Австралию и Германию.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров оригинально поздравил с днем рождения своего друга, композитора Игоря Крутого. Исполнитель обнародовал ролик со съемок в одном из проектов, где он с Крутым были в образах восточных старцев с пышными бородами и национальными головными уборами.

Напомним, что Киркоров показал, как развлекается с полуголым Тимати и детьми на отдыхе: «Это адреналин!».

Как сообщала Politeka, заросший Киркоров наплевал на всех и нежно прижался к Пугачевой: «Я буду тебя беречь».

Также Politeka писала, что юная дочка Киркорова удивила необычным образом в купальнике: «Любимейшая дочь царя».