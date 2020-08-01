Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала кадр, на якому здивувала фігурою в модному чорному костюмі

В цей раз струнка артистка показала, як подорожує в стильному спортивному костюмі. Ольга вирішила підкреслити свої форми чорними велосипедками і занадто коротким топом на тонких лямках.

ТаК, Бузова поділилася в соціальній мережі Instagram новим фото, під яким розповіла, чому подорожує в такому вигляді:

«Вже більше місяця в моїх сторіс з'являється жовтий чемоданчик #желтыйчемоданчик 🤗І я розповідаю вам про його пригоди 👼🏻😝 Як думаєте що в ньому знаходиться? І куди я з ним так часто їжджу? Пишіть свої варіанти в коментарях 🥰 А я вам зовсім скоро розповім всю правду 💋 Отже, увага питання - що в жовтому валізці? 🤫», - написала Ольга.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«А я знаю, а я знаю🤭😍❤️», «😍 там гроші 💰 буде конкурс??)))», «Які подарунки для «, «Я думаю що там купа всього цікавого, може ти збираєшся зробити роздачу?? Мало😍😍😍❤️❤️❤️», «Туфлі 👠🥿👡», «Мікрофон ☝️», «Там твої образи», «Косметика)))🙃», «Твої сі**ки 😂», «Косметос та одяг!!! 🙈🙈🙈», «В жовтому валізці - Дава . Його немає в сторіс останнім часом», «Весільна сукня».

Зазначимо, незважаючи на те, що Ольгу часто критикують в мережі через її невміння співати, дівчину це не зупиняє, вона старається, устраивакет концерти і знімає нові кліпи. Щоб підігрівати інтерес до себе, Бузова також знімається в різних фотосесіях. Цього разу дівчина поділилася кадрами в соціальній мережі Instagram, вразивши виглядом.

Справа в тому, що Бузова знялася для нового випуску чоловічого журналу Playboy. Зазначимо, раніше вона презентувала четверту обкладинку для чоловічого журналу. А раніше особою випуску 2006, 2010 і 2018 роках. Вперше вона знялася для журналу разом з іншими учасницями «Будинки-2» Альоною Водонаєвою і Вікторією Карасьовою.

На спеціальному ролику, Ольга позувала в різних образах, але образ без одягу і на шезлонгу, де вона прикривається лише капелюхом, вразив користувачів Instagram найбільше:

«спасибі тобі за такий позитиффф💥💥❤️, «Якщо коротко, то я абсолютно згодна 👍🏼😂🔥🔥🔥💣💣💣», «Шикарна ❤️», «У Давида найкраща дівчина😻🤤🥵🥵», «Чудова Ольга 😍😍😍», «Відео просто 😍😍😍І мій улюблений трек - кадри не для дітей! ❤️», «Було б що показувати», «Рекламна зйомка для борделю», «Вся манера поведінки і слова стали як під копірку Ивлеевой», «Ольга, що ти твориш🌸🥰🥰🤤🤤🤤🤤».

Нагадаємо, Бузова в костюмі покоївки приголомшила новиною про життя до слави

А ще Politeka писала, що Епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає