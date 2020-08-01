Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала кадр, на котором удивила фигурой в модном черном костюме

В этот раз стройная артистка показала, как потешевствует в стильном спортивном костюме. Ольга решила подчеркнуть свои формы черными велосипедками и слишком коротким топом на тонких лямках.

ТаК, Бузова поделилась в социальной сети Инстаграм новым фото, под которым рассказала, почему путешествует в таком виде:

«Уже больше месяца в моих сторис появляется желтый чемоданчик #желтыйчемоданчик 🤗И я рассказываю вам о его приключениях 👼🏻😝 Как думаете что в нем находится? И куда я с ним так часто езжу? Пишите свои варианты в комментариях 🥰 А я вам совсем скоро расскажу всю правду 💋 Итак, внимание вопрос - что в желтом чемоданчике? 🤫», - написала Ольга.

Вот что ответили пользователи сети:

«А я знаю, а я знаю🤭😍❤️», «😍 там деньги 💰 будет конкурс??)))», «Какие нибудь подарки для «, «Я думаю что там куча всего интересного, может ты собираешься сделать раздачу?? Мало ли😍😍😍❤️❤️❤️», «Туфли 👠🥿👡», «Микрофон ☝️», «Там твои образы», «Косметика)))🙃», «Твои си**ки оставила в челодане. Где формы?😂», «Косметос и одежда!!! 🙈🙈🙈», «В желтом чемоданчике - Дава . Его нет в сторис последнее время», «Свадебное платье».

Отметим, несмотря на то, что Ольгу часто критикуют в сети из-за ее неумения петь, девушку это не останавливает, она старается, устраивакет концерты и снимает новые клипы. Чтобы подогревать интерес к себе, Бузова также снимается в различных фотосессиях. В этот раз девушка поделилась кадрами в социальной сети Инстаграм, поразив видом.

Дело в том, что Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Отметим, ранее она презентовала четвертую обложку для мужского журнала. А ранее лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.

На специальном ролике, Ольга позировала в разных образах, но образ без одежды и на шезлонге, где она прикрывается лишь шляпой, впечатлил пользователей Инстаграм больше всего:

«спасибо тебе за такой позитиффф💥💥❤️, «Если коротко, то я абсолютно согласна 👍🏼😂🔥🔥🔥💣💣💣», «Шикарная ❤️», «У Давида самая лучшая девушка😻🤤🥵🥵», «Великолепная Ольга 😍😍😍», «Видео просто 😍😍😍И мой любимый трек - кадры не для детей! ❤️», «Было бы что показывать», «Рекламная съёмка для борделя», «Вся манера поведения и слова стали как под копирку Ивлеевой», «Ольга, что ты творишь🌸🥰🥰🤤🤤🤤🤤».

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