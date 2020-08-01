Найзнаменитіша травесті-діва Монро поділилася десяткою найбільш яскравих образів на червоних доріжках

Розкішні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, запропонувавши користувачам вибрати найбільш яскраві образи, передає Politeka.net.

На знімках вона з'явилася в шикарних нарядах на презентаціях, вечірках та інших світських заходах.

Як видно на кадрах, до кожного виходу Монро готувалася дуже відповідально, продумуючи найменшу деталь образу, макіяж і зачіску. Її зовнішності, а також почуттю стилю і краси можуть позаздрити перші красуні, котрі не злазять з обкладинок глянцевих журналів. Хоча сама Монро зізналася, що потрапити на головну сторінку всесвітньо відомого глянцю не змогла.

«Я завжди вважала себе красунею, богинею, фешИн - чікою і гідною обкладинки Voguе 😉 На жаль, а може, і на щастя, у Voguе вважали інакше», – написала зірка.

Однак це зовсім не вплинуло на самооцінку.

«Сьогоднішньої підбіркою я хочу сказати всім, хто сумнівається в собі, в своїх силах, у своїй зовнішності і в своїх здібностях: дерзайте. Впевненість на порожньому місці не народжується, потрібно пройти свій шлях в леопардових лосинах, щоб потім у кутюрі блищати на кольорових доріжках! Але, пам'ятайте, речі – це всього лише засіб для досягнення мети! Не більше», – наголосила вона.

«Ви тільки краша і краща з кожним роком. Хочеться рівнятися на вас)», «Вогонь!!! Всі!! І дама, і романтик, і тигриця і шкідниця😍👍👏🔥🔥», «Богиня ❤️», – пишуть у коментарях захоплені шанувальники.

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