Украинская травести-дива Монро показала, как изменилась всего за несколько лет
Как сообщает Politeka.net, она показала топ своих самых горячих образов на своем Instagram.
Знаменитость опубликовала в соцсети подборку архивных фотографий с 2014 года и до настоящего времени. Так на снимке шестилетней давности Монро позирует в автомобиле, на ней джинсовая жилетка и украшения с перьями. 2015 год она проиллюстрировала образом украинской женщины в сорочке-вышиванке и головном платке.
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На снимке 2016 года Монро сделала селфи в ярком макияже и пушистом топе. В 2017 году травести-дива щеголяла с экстравагантной волнистой прической и разноцветном шарфе.
А особенно Монро выделила фото, сделанное в 2019 году. На нем звезда выглядит заметно похудевшей благодаря впалым щекам. "Скулы, вернитесь", - подписала она.
В 2020 году шоувумен отличилась ретро-фотосессией в черно-белом формате: она позирует у поручней в сером плаще и длинных черных перчатках. Стоит отметить, что с 2014 года Монро не слишком изменилась, как-будто время над ней не властно.
Ранее знаменитость опубликовала фото в коротком розовом платье с кружевом, на ноги дива натянула колготки в сеточку, а черные лаковые босоножки подчеркнули длину стройных ножек.
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