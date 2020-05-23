Украинская травести-дива Монро показала, как изменилась всего за несколько лет

Как сообщает Politeka.net, она показала топ своих самых горячих образов на своем Instagram.

Знаменитость опубликовала в соцсети подборку архивных фотографий с 2014 года и до настоящего времени. Так на снимке шестилетней давности Монро позирует в автомобиле, на ней джинсовая жилетка и украшения с перьями. 2015 год она проиллюстрировала образом украинской женщины в сорочке-вышиванке и головном платке.

На снимке 2016 года Монро сделала селфи в ярком макияже и пушистом топе. В 2017 году травести-дива щеголяла с экстравагантной волнистой прической и разноцветном шарфе.

А особенно Монро выделила фото, сделанное в 2019 году. На нем звезда выглядит заметно похудевшей благодаря впалым щекам. "Скулы, вернитесь", - подписала она.

В 2020 году шоувумен отличилась ретро-фотосессией в черно-белом формате: она позирует у поручней в сером плаще и длинных черных перчатках. Стоит отметить, что с 2014 года Монро не слишком изменилась, как-будто время над ней не властно.

Ранее знаменитость опубликовала фото в коротком розовом платье с кружевом, на ноги дива натянула колготки в сеточку, а черные лаковые босоножки подчеркнули длину стройных ножек.

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