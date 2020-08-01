Самая знаменитая травести-дива Монро поделилась десяткой самых ярких образов на красных дорожках

Роскошные фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, предложив подписчикам выбрать самые яркие образы, передает Politeka.net.

На снимках она предстала в шикарных нарядах на презентациях, вечеринках и прочих светских мероприятиях.

Как видно на кадрах, к каждому выходу Монро готовилась очень ответственно, продумывая наименьшие детали образа, макияж и прическу. Ее внешности, а также чувству стиля и красоте могут позавидовать первые красотки, не вылезающие с обложек глянцевых журналов. Хотя сама Монро призналась, что попасть на главную страницу всемирно известного глянца не смогла.

«Я всегда считала себя красоткой, богиней, фешИн - чикой и достойной обложки Voguе 😉 К сожалению, а может, и к счастью, в Voguе считали иначе», – написала звезда.

Однако это совершенно не повлияло на самооценку.

«Сегодняшней подборкой я хочу сказать всем, кто сомневается в себе, в своих силах, в своей внешности и в своих способностях: дерзайте. Уверенность на пустом месте не рождается, нужно пройти свой путь в леопардовых лосинах, чтобы потом в кутюре блистать на цветных дорожках! Но, помните, вещи – это всего лишь средство для достижения цели! Не более», – подчеркнула она.

«Вы только краше и лучше с каждым годом. Хочется равняться на вас)», «Агонь!!! Все!! И дама, и романтик, и тигрица и шкодница😍👍👏🔥🔥», «Богиня ❤️», – пишут в комментариях восторженные поклонники.

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