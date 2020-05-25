42-летняя Дива Монро, шоувумен, актриса и блогер, известная еще как Монритта, огорошила дерзким образом и откровением о мужчинах

Эпатажная звезда первой открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине. Как передает Politeka.net, Монро поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими фото, на которых предстала в вызывающем наряде.

Блондинка надела колготки-"сеточку", черное нижнее белье и накинула сверху бежевый плащ. Длинные черные перчатки, а также босоножки дополнили лук.

Красотка с ярким макияжем позировала на металлической конструкции, расставляя ноги и театрально взмахивая руками и задирая подбородок.

Монро в подписи к кадрам сравнила себя с известной французской актрисой Катрин Денев:

"А теперь можете рассматривать фото👆😍 Они, кстати, практически без фотошопа, легкая цветокоррекция и вуаля. Серию назвали #ДневнаяКрасавица в честь Катрин Денев. Сложная женщина... Люблю таких".

Кроме того, травести-дива коснулась острой темы, поделившись с поклонниками своими мыслями по поводу слабости мужчин.

"Вчера, во время воскресной сессии #вопросОтвет тема: почему мужчины стали такими слабыми и ранимыми? Прям жуть какая-то 🙁 - вызвала невероятный отклик. Точнее мой ответ: что мужчина - тоже человек, что ему от природы свойственен весь спектр эмоций, и мужчина может быть слабым, нежным, ласковым, и мужчину тоже можно ранить, расстроить, обидеть, унизить и еще много чего неприятного с ним может произойти!", - выразила свое мнение Монро.

Пользователи кинулись обсуждать пост знаменитости: "Умная и Красивая♥️ а ноги...👏♥️"; "Шикарные фото❤️"; "Все верно, мы всего лишь люди"; "Потрясающие фото,Яков гений)И вы сногшибательна 😍"; "Горячая Катрин Денев".

Ранее мы сообщали, Монро впечатлила видом, завернувшись в белую ткань. Травести-дива томно присела, облокотившись на рукомойник. Нежный макияж дополнил лук.

Напомним, травести-дива Монро удивила откровением о Трампе, секрет раскрыт.

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