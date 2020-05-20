Знаменитая украинская травести-дива Монро побаловала поклонников фото со съемок шоу

Звезда предстала в коротком розовом платье с кружевом, передает Politeka.net. На ноги дива натянула колготки в сеточку, а черные лаковые босоножки подчеркнули длину стройных ножек.

На одном из фото артистка дополнила образ блестящими аксессуарами.

В посте Монро рассказала о том, как в ее голове "заседают" разные песни: в прошлый раз композиция Аллы Пугачевой, а в этот - Тины Кароль.

Также актриса раскрыла тему окончания карантина. По словам звезды, открываются летние площадки ресторанов, а некоторые люди уже строят планы на путешествия летом.

"Мы же планируем Минск или Вроцлав. Свисните, плиз, когда уже можно будет, только без обязательного карантина в 14 дней по приезду😍 Минск люблю нежно, Вроцлав многие считают самым красивым городом в Польше", - написала Монро.

Кроме того, звезда сообщила, что в YouTube изменился алгоритм подсчета просмотров.

"Поэтому заглядываете на страничку любимого блоггера, чтобы не пропустить новое видео🙏😍 И на конец, среди концов, мы наконец, нашли конец. Какое фото: 1 или 2¿ Таким идиотским опросом обычно повышают активность поста🙈😆 Мне нравится всё😍 Я же Богиня кухни и Королева YouTube😋 Мур!", - написала травести-дива.

За три часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"За Вроцлав могу сказать - один из самых красивых👌 очень колоритный Гданск 🐠🐚🦀🦐🌊", "На втором фото Светлана Вольнова в лучшие годы )))", "Ноги 😍", "Однозначно 2,иконесса💫", "А мне обе нравятся. На первом фото Вы романтичная и нежная, а на втором загадочная", - написали пользователи сети.

Напомним, травести-дива Монро удивила откровением о Трампе, секрет раскрыт.

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