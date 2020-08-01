Російська журналістка, телеведуча і колишній кандидат на пост президента Російської Федерації Ксенія Собчак вирішила нагадати співвітчизникам про те, що вірус нікуди не подівся

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram теледіва опублікувала спільне селфі з чоловіком – режисером Костянтином Богомоловим, передає Politeka.net.

На обох – захисні маски. При цьому Ксенія подбала про «карантинний» макіяж, підкресливши косметикою виразність очей.

У підписі до фотографії Собчак написала росіянам про приховану небезпеку та ціну їх легковажності.

«Коронавірус нікуди не пішов, але всі чомусь про це забули. Хтось дотепно пожартував: він (коронавірус) – як кар'єра Валерія Леонтьєва, начебто, ще не закінчилася, але всім уже пофіг. І це неправильно!!!! Щоб у вересні не було другої хвилі (а досвід Європи показує, що все до цього йде), потрібно ходити в масках! Це – єдиний спосіб убезпечити інших людей, адже ви можете навіть не знати, що є переносником!!! Будь ласка, бережіть себе! Друга хвиля - у ваших і наших руках))) точніше - ротах))) ❤️❤️❤️», – йдеться у тексті.

Однак порівняння вірусу з кар'єрою легендарного співака не всім припало до душі.

«Вам так обом краще 😂», «Як смішно, фотку в масці зробили і відразу ж зняли)))», «А Леонтьєва навіщо ображати?🤦‍♀️», «Леонтьєв то що зробив поганого, навіть фігурально 🐎», «Ось ця ганчірка на Вашому обличчі фікція», «Цікаво, скільки коштує такого роду пости. 🤣🤣», «Як можна персоналізувати свої "жарти". Коронавірус – як кар'єра Собчак, начебто ніяк не розвивається, але на Богомолова вже дивиться, як на запасний "гаманець")», «Вам до Леонтьєва, як до Місяця)», – пишуть користувачі.

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