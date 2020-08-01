Російська журналістка, телеведуча і колишній кандидат на пост президента Російської Федерації Ксенія Собчак вирішила нагадати співвітчизникам про те, що вірус нікуди не подівся
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram теледіва опублікувала спільне селфі з чоловіком – режисером Костянтином Богомоловим, передає Politeka.net.
На обох – захисні маски. При цьому Ксенія подбала про «карантинний» макіяж, підкресливши косметикою виразність очей.
У підписі до фотографії Собчак написала росіянам про приховану небезпеку та ціну їх легковажності.
З ким Настя Каменських крутила романи до Потапа, в мережу злили фото всіх колишніх: "Називав її ..."
Схудла Волочкова в безглуздому вбранні налякала розчервонілим тілом: «Мені взагалі подобається...»
Кіркоров з Басковим влаштували бійку на шоу Урганта, відео безумства: «Два літніх папуги»
Новий курс долара, жорсткі обмеження для українців і додаткові виплати – головне за ніч
«Коронавірус нікуди не пішов, але всі чомусь про це забули. Хтось дотепно пожартував: він (коронавірус) – як кар'єра Валерія Леонтьєва, начебто, ще не закінчилася, але всім уже пофіг. І це неправильно!!!! Щоб у вересні не було другої хвилі (а досвід Європи показує, що все до цього йде), потрібно ходити в масках! Це – єдиний спосіб убезпечити інших людей, адже ви можете навіть не знати, що є переносником!!! Будь ласка, бережіть себе! Друга хвиля - у ваших і наших руках))) точніше - ротах))) ❤️❤️❤️», – йдеться у тексті.
Однак порівняння вірусу з кар'єрою легендарного співака не всім припало до душі.
«Вам так обом краще 😂», «Як смішно, фотку в масці зробили і відразу ж зняли)))», «А Леонтьєва навіщо ображати?🤦♀️», «Леонтьєв то що зробив поганого, навіть фігурально 🐎», «Ось ця ганчірка на Вашому обличчі фікція», «Цікаво, скільки коштує такого роду пости. 🤣🤣», «Як можна персоналізувати свої "жарти". Коронавірус – як кар'єра Собчак, начебто ніяк не розвивається, але на Богомолова вже дивиться, як на запасний "гаманець")», «Вам до Леонтьєва, як до Місяця)», – пишуть користувачі.
Нагадаємо, щасливий Богомолов не стримався і показав Ксенію Собчак в несподіваному вигляді: "Вагітна!"
Як повідомляла Politeka, Собчак різко змінила зовнішність і познущалася над жінками: "Вже з усіма пересварилася".
Також Politeka писала, що мокра Собчак розважилася з двома ковбоями, Богомолов буде розлючений: "Оторва".