Світлана Лобода, Дар'я Астаф'єва, MARUV та інші зірки вразили зухвалими образами

На першому фото показала себе Дар'я Астаф'єва. Красуня була в чорному напівпрозорій білизні, позуючи на даху. Зірка доповнила образ чорною накидкою з пір'я, а сама закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Світлана Лобода. Красуня стояла в туфлях, панчохах, шортах і зухвалого топіку. Зірка спокусливо вигнувшись, показуючи зухвалий образ перед дзеркалом. Волосся співачка вирішила залишити розпущеним, що зробило кадр ще більш потужним.

Закриває трійку Ольга Серябкіна. Красуня сиділа в шкіряному піджаку та штанях на дивані. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, розставивши ноги перед фотографом. Фото вийшло досить зухвалим і гарячим.

На четвертому фото вже була MARUV. Зірка одягла червоний костюм на ремінцях, а образ доповнила колготами і вушками зайчика. Співачка розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку на балконі. Кадр вийшов дуже зухвалим, який не залишив нікого байдужим.

Закриває топ Настя Ивлеева з "Орла і Решки". Красуня показала себе в ретро-стилі з великими прикрасами і стильній зачісці. Неможливо зрозуміти, у що одягнена телеведуча, але можна побачити яскравий макіяж і револьвер у руках.

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