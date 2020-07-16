Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева блеснула фигурой сразу в двух образах в новом клипе

Так, день назад Даша показала первые кадры с видео на музыкальную композицию "Талісман", созданную вместе с популярной группой Курган & Agregat.

В ролике звезда примерила образы девушки девяностых годов, напомнив всем ретро-диву, а также сменив прическу на афро-кудри. Согласно сюжету, Даша потеряла некий талисман, который находит участник Курган & Agregat.

«Вижу песня и виде зашли… - написала Даша под роликом.

Фанаты сразу же ответили:

«А Солнышко то кудрявое 😆💛🙌🏻☀️», «Рааааскууудрявый калёнзялёный лес густой 🔥», «Четкие👍и хореография агонь, да и Даша женщина из огня😘», «Уууу как красиво)))) И сколько зелени вокруг❤️🔥🔥🔥», «Навіть не уявляєте шо зі мною робиться від цієї хітяри. Трусе», «Причёска и песня 🔥 👏», «Еще как зашли👍👏👏👏», «Первое фото очень на ZIVERTпохожа))))».

Также несколько часов назад, Даша презентовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый отрывок из нового клипа на песню «талисман». В сотрудничестве с несколькими артистами, звезда создала необычный хит этого лета.

Ролик на композицию «Талисман» вызвал целую бурю обсуждений в сети, ведь был снят в привычном стиле под непривычный поп-трек.

«Освоили с @selyuki_official новое музыкальное направление💔Смотрите в #youtube Запоминайте культовые движения! #talisman», - написала Даша под новым постом. В новом ролике девушка примерила на себя неожиданный наряд ретро-дивы.

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