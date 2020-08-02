Светлана Лобода, Дарья Астафьева, MARUV и другие звезды поразили дерзкими образами

На первом фото показала себя Дарья Астафьева. Красотка была в черном полупрозрачном белье, позируя на крыше. Звезда дополнила образ черной накидкой из перьев, а сама закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Светлана Лобода. Красотка стояла в туфлях, чулках, шортах и дерзком топике. Звезда соблазнительно выгнувшись, показывая дерзкий образ перед зеркалом. Волосы певица решила оставить распущенными, что сделало кадр еще более мощным.

Тройку закрывает Ольга Серябкина. Красотка сидела в кожаном пиджаке и штанах на диване. Волосы звезда оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, расставив ноги перед фотографом. Фото вышло довольно дерзким и горячим.

На четвертом фото уже была MARUV. Звезда надела красный костюм на ремешках, а образ дополнила колготами и ушками зайчика. Певица развернулась спиной, демонстрируя пятую точку на балконе. Кадр вышел очень дерзким, который не оставил никого равнодушным.

Заключает топ Настя Ивлеева из "Орла и Решки". Красотка показала себя в ретро-стиле с большими украшениями и стильной прическе. Невозможно понять, во что одета телеведущая, но можно увидеть яркий макияж и револьвер в руках.

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