Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева показала стройное тело в платье из "золота"
Несколько дней назад певица презентовала клип на песню "Талісман", записанный вместе с популярной группой Курган & Agregat. Поэтому каждый день в ее профиле в Инстаграм, а также в разделе Стори появляются новые фото со съемок, поздравления других артистов и интересные замечания самой Даши.
Этот раз не стал исключением, звезда решила показать сразу три образа, которые были использованы ею во время съемок. Даша примерила образ ретро-диви и мелькала в эпатажных нарядах, удивляя фигурой.
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Отметим, Даша презентовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый отрывок из нового клипа на песню «талисман». В сотрудничестве с несколькими артистами, звезда создала необычный хит этого лета.
Ролик на композицию «Талисман» вызвал целую бурю обсуждений в сети, ведь был снят в привычном стиле под непривычный поп-трек.
«Освоили с @selyuki_official новое музыкальное направление💔Смотрите в #youtube Запоминайте культовые движения! #talisman», - написала Даша под новым постом. В новом ролике девушка примерила на себя неожиданный наряд ретро-дивы.
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