Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева показала стройное тело в платье из "золота"

Несколько дней назад певица презентовала клип на песню "Талісман", записанный вместе с популярной группой Курган & Agregat. Поэтому каждый день в ее профиле в Инстаграм, а также в разделе Стори появляются новые фото со съемок, поздравления других артистов и интересные замечания самой Даши.

Этот раз не стал исключением, звезда решила показать сразу три образа, которые были использованы ею во время съемок. Даша примерила образ ретро-диви и мелькала в эпатажных нарядах, удивляя фигурой.

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Так, желтый топ на одно плече и свободные джинсы серого цвета придали ей образа бунтарки, а платье из блеток алого цвета сделали из нее "женщину из огня".

А вот тонкое, полупрозрачное платье из маленьких блесток золотистого оттенка на показанном кадре выглядело на стройном теле знаменитости еще лучше, чем в жизни - благодаря удачному ракурсу "за солнцем" цвет наряда получился и правда блестящим, "словно из золота". При этом под похожим кадром ранее поклонники отмечали, что девушка имеет "грацию кошечки".

Отметим, Даша презентовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый отрывок из нового клипа на песню «талисман». В сотрудничестве с несколькими артистами, звезда создала необычный хит этого лета.

Ролик на композицию «Талисман» вызвал целую бурю обсуждений в сети, ведь был снят в привычном стиле под непривычный поп-трек.

«Освоили с @selyuki_official новое музыкальное направление💔Смотрите в #youtube Запоминайте культовые движения! #talisman», - написала Даша под новым постом. В новом ролике девушка примерила на себя неожиданный наряд ретро-дивы.

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