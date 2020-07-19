"Ходи так всегда"

34-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева взбудоражила вкусным фото, ради которого избавилась от лишней одежды

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном черном боди с белыми оборками. Даша на высоких шпильках эффектно оперлась "пятой точкой" о стену, подняв одну ножку.

Знойная брюнетка собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки в стиле "60-х".

"Фавориты мои по женским чудесам", - подписала кадр артистка.

Пользователи кинулись обсуждать Астафьеву, щедро одаривая ее комплиментами в комментариях:

"Ну такое женское чудо только ты можешь женским чудо сделать 🙈"

"Ходи так всегда😻"

"А туфли ж какие красивые"

"Яка красота 😁"

"Крутая ты модель Даша👍"

"Жаришка🔥🔥🔥🔥"

"Как всегда, на высоте! Супер! Даша - ты воплощение настоящей неподдельной женственности!"

"Все очень и очень..."

"🔥 Ах, какие ножки, до чего хороши!!! 👍"

"О боги! какие ноги!!!"

Ранее мы сообщали, Астафьева недавно презентовала клип на песню "Талісман", записанный вместе с популярной группой Курган & Agregat. В "сториз" артистка выставила один из кадров со съемок, на котором предстала в элегантном платье золотистого цвета. Девушка позировала в лучах солнца так, что платье просвечивало. Даша стояла по щиколотки в воде, повернув голову в бок и соблазнительно изогнувшись.

Стоит отметить, певица изменила прическу ради клипа, отдав предпочтение мелким кучеряшкам.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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