34-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева взбудоражила вкусным фото, ради которого избавилась от лишней одежды
Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном черном боди с белыми оборками. Даша на высоких шпильках эффектно оперлась "пятой точкой" о стену, подняв одну ножку.
Знойная брюнетка собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки в стиле "60-х".
"Фавориты мои по женским чудесам", - подписала кадр артистка.
Пользователи кинулись обсуждать Астафьеву, щедро одаривая ее комплиментами в комментариях:
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"Ну такое женское чудо только ты можешь женским чудо сделать 🙈"
"Ходи так всегда😻"
"А туфли ж какие красивые"
"Яка красота 😁"
"Крутая ты модель Даша👍"
"Жаришка🔥🔥🔥🔥"
"Как всегда, на высоте! Супер! Даша - ты воплощение настоящей неподдельной женственности!"
"Все очень и очень..."
"🔥 Ах, какие ножки, до чего хороши!!! 👍"
"О боги! какие ноги!!!"
Ранее мы сообщали, Астафьева недавно презентовала клип на песню "Талісман", записанный вместе с популярной группой Курган & Agregat. В "сториз" артистка выставила один из кадров со съемок, на котором предстала в элегантном платье золотистого цвета. Девушка позировала в лучах солнца так, что платье просвечивало. Даша стояла по щиколотки в воде, повернув голову в бок и соблазнительно изогнувшись.
Стоит отметить, певица изменила прическу ради клипа, отдав предпочтение мелким кучеряшкам.
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире
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