Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева вызвала неожиданный ажиотаж в сети новым клипом

Так, в этот раз, несколько часов назад, Даша презентовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый отрывок из нового клипа на песню «талисман». В сотрудничестве с несколькими артистами, звезда создала необычный хит этого лета (чтобы посмотреть полную версию клипа, доскролльте страницу до конца).

Так, ролик на композицию «Талисман» вызвал целую бурю обсуждений в сети, ведь был снят в привычном стиле под непривычный поп-трек.

«Освоили с @selyuki_official новое музыкальное направление💔Смотрите в #youtube Запоминайте культовые движения! #talisman», - написала Даша под новым постом. В новом ролике девушка примерила на себя неожиданный наряд ретро-дивы.

«Прямая дорога на Евровиденье!!!😂👏👏», «Какая же вы только, женщина из огня👍🔥, когда трек выйдет ?)», «Лучшая песня этого лета 😂🤗», «Танцы😂», «Не могу перестать слушать 😍», «Такое ощущение, что со времен «территории А» ничего не изменилось в Укр музыке 🤣», «Техно90-х!!!», «Название песни: Курган & Agregat ft. Даша Астафьева – Талісман», «Если бы сейчас выходила Территория А на ictv, то этот хит, возглавил бы хит парад. Спасибо, что вернули в детство!», «Культовые движения 🤟🏻агонь 🔥🔥🔥💫💃🏻💃🏻💃🏻🌈💙» "Даша, я не могу словами передать какая ты классная🔥 и не только внешне, но и в умении быть на приколе и тонко чувствовать жизненный вайб креативных талантливых ребят! 👏».

До этого мы рассказывали что легендарная украинская исполнительница, модель и актриса Даша Астафьева сверкнула идеальными ногами в мини-платье

«Лето. Самое время сиять и заботиться о своей коже с удовольствием», - говорится в сообщении.

Уточним, что Астафьева рассказывает поклонникам о косметике, которой предпочитает пользоваться. Сам пост она сопровождала ярким снимком в мини-платье, которое подчеркивало сразу две ее гордости: пышную грудь и идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Многие из них высказали слова восхищения пышными формами звезды, а также смелой затеей Астафьевой.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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