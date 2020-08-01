Відома модель, актриса Емілі Ратаковски пишні форми в блузці з зухвалим декольте

Вже далеко не перший рік молода красуня по праву вважається однією з найбільш популярних і затребуваних моделей в світі. Струнка дівчина любить активний відпочинок, доглядати за собою, багато відпочивати на пляжі і радувати домашніми фото в своєму профілі в Instagram.

В цей раз Емілі підкорила видом на свої форми без білизни. Щоб підкреслити свою красу, модель приміряла блузку з нереально відкритим декольте. Зірка не лише вдало виставила напоказ свою груди, але ще й змогла вразити миловидністю кадрів в цілому.

З легким макіяжем на обличчі і нюдовой помадою на губах модель виглядала чудово. Схоже, вона добре провела час на відпочинок, ось що відзначили фанати:

«Рівність для всіх! Тільки ніхто ніколи не буде таким гарячим!», «королева 🤩», «Перевірте наші вітрозахисні запальнички! (っ ◕‿◕) っ ♥», «Така смілива, така горда», «Я люблю тебе», «Гарна 🤩», «Ви зацікавлені у створенні мультиплікаційного персонажа або логотипу?», «милашка 😍», «Гусейн чекає тебе @ gusein.gasanov», «Гарна 🔥🔥🔥», «Милий пупсик», «», «Ти так красива 👸🏻», «Боже, це ти?», - написали користувачі.

У той же час в соціальній мережі Instagram на фан-сторінках з'являються домашні кадри з моделлю, які вона публікує спочатку в Сториз. Фанати люблять стежити за життям стрункої моделі, тому жаркий кадр, на якому дівчина показала значних розмірів форми в модному ліфчику, відразу ж справив на них враження. Злегка засмагла шкіра Емілі також виглядала чудово і це не дивно, адже дівчина стежить за собою постійно.

«Коли тобі 20, ти дивуєшся: навіщо люди стільки часу приділяють догляду за собою? Але з віком розумієш, що ми не можемо залишатися завжди однаковими. І справа навіть не в старості, а в зрілості. Раніше я не вмивалася перед сном. Зараз мене це шокує. Незалежно від того, як сильно я втомилася, я очищаю обличчя і наношу крем з ретинолом», - одного разу підкреслила Емілі.