На сторінці дочки шоумена Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової Лізи з'явилася дуже цікава фотографія

Сторінка шестирічної Лізи Галкіної вельми популярна в Instagram, і за життям дівчинки і її зіркової сім'ї стежать вже 704 тисячі користувачів, передає Politeka.net.

Вони з задоволенням лайкають і коментують знімки, де адміністратор сторінки від імені маленької дівчинки публікує фото дозвілля, відео та розповіді про життя однієї з найбільш міцних сімей російського шоу-бізнесу.

Не обходиться тут і без архівних кадрів. Так, зовсім нещодавно на сторінці з'явилися два знімки, на одному з яких Гаррі Галкін на руках у свого батька, а на другій фотографії – Максим Галкін у такому ж віці позує на руках у свого батька.

«Хлопчики - копії батьків 😍♥️», – підписали публікацію.

Зазначимо, що схожість дітей на знімку – просто приголомшлива й очевидна навіть найзавзятішим скептикам, які все ще сумніваються, що Гаррі – син Максима Галкіна

«Ну тут вже без слів! Копія вона є копія!!!», «Один в один 👍», «Супер, копії😍❤️😍», «Дійсно копія», «Три людини на цьому фото дуже схожі між собою!😜», «😍😍😍😍», – не приховують захоплення шанувальники.

Раніше ми розповідали про те, що в ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що нібито Алла Пугачова планує розлучитися з шоуменом Максимом Галкіним, з яким у них спільні діти.

Концертний директор примадонни поспішила спростувати ці домисли.

«Нічого такого не було і немає», – впевнено заявила Олена Чупракова.

Обізнані джерела запевняють, що зірки можуть бути самі зацікавлені в поширенні подібних чуток.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна довела шанувальників до сліз: "немає слів..."

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