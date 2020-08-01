Российская певица Алла Пугачева очень сильно изменилась за последний год

Кроме того, что она переступила восьмой десяток, она сильно похудела и похорошела. Как пишет Politeka.net, в своих интервью певица призналась, что прибегала к помощи хирургов, чтобы держать себя в форме. Видно, что артистка сильно старается, чтобы выглядеть хорошо.

Пугачева регулярно стала радовать поклонников своими свежими снимками. Она появляется в модной одежде, не стесняясь делать молодежные прически и макияж. Так, однажды она позировала перед своим мужем, Максимом Галкиным, в джинсовом костюме, который подчеркнул ее стройную фигурку.

А недавнее появление Пугачевой на вечеринке в черном костюме с шортиками вызвало настоящий фурор. Артистка сделала невероятную прическу и активно зажигала на вечеринке. В сеть попали фото и видео того, как артистка танцевала, флиртовала с Лепсом и развлекалась по полной программе.

Стоит отметить, что «скинуть» возраст Пугачевой помогает ее худоба. Во времена, когда у звезды были проблемы с лишним весом, она выглядела старше своих лет. Сегодня же артистка сильно похудела, что серьезно отразилось и на ее внешности.

Ранее мы писали, что Пугачева откровенно заговорила о своем возрасте. Она подчеркнула, что стареет, и ничего не может с этим поделать.

Напомним, что Алла Пугачева восхитила молодой внешностью: «Какая божественная красота».

А еще Politeka писала, что Пугачева ошеломила видом на пляже в купальнике: «В таком возрасте…».

Также Politeka сообщала, что Пугачеву застукали с Лепсом, курила и флиртовала: «Многих бесит ее…».