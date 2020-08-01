Зірка «Жіночого кварталу»і співачка Марта Адамчук поділилася з шанувальниками фото в дуже стильному образі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 34-річна зірка опублікувала чорно-білий знімок, на якому постала в чорному кроп-топі і світлих штанах. Жакет від костюма дівчина повісила на спинку крісла, передає Politeka.net.

Одну руку Марта поклала на талію, іншу ж завела за голову. Образ доповнює ідеальний макіяж, який додає і без того вишуканим рисам обличчя Марти особливу аристократичність.

Волосся Адамчук зібрала в хвіст.

«Багатство кольору в чорно-білих знімках. Обожнюю 🖤🤍!», – підписала знімок артистка.

«Чудова! Бог створив тебе з терпінням)))», «🌞🌹😘😘», – пишуть шанувальники.

Раніше ми писали про те, що Адамчук розповіла про новий випуск «Жіночого кварталу», і похвалилася яскравим чином.

Вона зізналася, що без глядачів запис концерту проходить зовсім по-іншому.

«Нарешті пішов дощ) Сподіваюся, його свіжість додасть нам сил, щоб зняти наш найдовший концерт. Без глядачів атмосфера зовсім інша, але ми do our best», - написала вона.

Також Марта Адамчук показала яскраве селфі з макіяжем і кучерявою укладкою. Акцент зробила на очі. Образ доповнюють сережки з камінням. Артистка зображена в чорному топі на тонких бретельках.

Як відомо, Адамчук закінчила магістратуру естрадного вокалу в Київському університеті культури і мистецтв. До появи в знаменитому жіночому шоу її можна було побачити в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», саундтреки до фільму Олексія Залевського «Z Joke.

Дівчина є однією з найяскравіших і найхаризматичніших артисток, а також пробує себе як сольна співачка і фотограф.

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