Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук рассказала о возвращении к съемкам и показала себя в новом дерзком образе

Артистка «Женского Квартала» поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Марта написала, что уже 29 июля она со своими коллегами по сцене вернется к съемкам шоу после длительного перерыва, вызванного карантином.

«Потрескавшиеся стены Жовтневого завтра оживут после карантина. Мы отснимем шоу Женский Квартал после длительной паузы», - написала Адамчук.

Она также поделилась свежими снимками. На них актриса позирует в джинсах и стильной белой кофте в черный горошек. Пикантной изюминке наряду добавляет глубокий вырез на спине артистки, позволяющий ей продемонстрировать свои рельефные мышцы.

Поклонники звезды активно комментируют ее публикацию.

«Какая спина! Глаз не оторвать!», «Красотка», «Ура!!! С нетерпением жду новые выпуски "ЖК"!», «Да, спина заглядение», «Невозможно не заметить такую красивую девушку!!! просто огонь», - пишут люди.

До этого мы писали, что артистка опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Для него Марта Адамчук выбрала весьма необычный наряд: плотное черное платье на металлических пуговицах. Отличительной деталью одежды стали открытые плечи, выглядит так, будто воротник сполз до уровня груди. При этом можно заметить, что певица не надела бюстгальтер. Девушка сделала яркий вечерний макияж и украсила шею кулоном на тонкой цепочке. Она обворожительно улыбается и очаровывает взглядом, а на щеках играет мягкий румянец.

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