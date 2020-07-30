Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук рассказала о новой выпуске «Женского квартала», и похвасталась ярким образом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу звезды «Инстаграм».

Адамчук призналась, что без зрителей запись концерта проходит совсем по-другому.

«Наконец пошел дождь) Надеюсь, его свежесть придаст нам сил, чтобы снять наш самый длинный концерт без зрителей атмосфера совсем другая, но мы do our best», - написала она.

Также Марта Адамчук показала яркое селфи с макияжем и кудрявой укладкой. Акцент сделал на глаза. Образ дополняют сережки с камнями. Артистка запечатлена в черном топе на тонких бретельках.

«Любуюсь! Такая красивая!», «Крутое селфи выйшло», «Обожаю», «Красивая», - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Марту раздевалась, эпатируя публику. При чем красотка сделала это, будучи в гостях.

Жгучая брюнетка расположилась в кожаном кресле, на спинке которого, видимо, висел пиджак или кофта, от чего Адамчук с легкостью избавилась. На ней был черный лифчик и легкие светлые брюки с темным орнаментом. Звезда продемонстрировала стройную фигуру, одарив зрителей очаровательной улыбкой.

Напомним, жгучая брюнетка из «Квартал 95» смело оголила самый рельефный кусочек: «Глаз не оторвать!»

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