Марта Адамчук, Екатерина Никитина, Ирина Сопонару и другие красотки из "Квартал 95" показали, как развлекаются летом

На первом фото Ирина Сопонару. Звезда была в красном платье и позировала на фоне реки Днепр в Киеве. Красотка не стеснялась показать свою гордость в огромном декольте, на которую забыла надеть белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке уже Екатерина Никитина. Красотка улыбалась без смущения и показывала себя в зеленом топе и юбке. Звезда отправилась гулять по горной речке. Фото вышло очень интересным и эффектным.

Тройку замыкает Элина Мбани. Красотка решила удивить смелой фотосессией в кожаных штанах и на лошади. Образ дополнила звезда большими дредами.

На следующем снимке Ольга Жуковцова. Девушка была в полосатой майке и белой накидке, которую почти сдуло ветром. Звезда позировала на пляже, показывая себя без смущения.

На пятом фото уже Татьяна Песик. Красотка показала себя в белом светлом платье среди травы. Девушка закрыла глаза от удовольствия и демонстрировала свою природную красоту.

На шестом снимке показала себя певица "Женского квартала" LALIKO. Звезда была в белом платье и улыбалась на камеру, позируя напротив водоема в Козине.

Замыкает топ Марта Адамчук. Красотка позировала в штанах и черном топе, сидя на кресле. Звезда улыбалась и показывала свою красоту не стесняясь.

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