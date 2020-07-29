Известная певица Марта Адамчук, участница студии "Квартал 95", порадовала поклонников чувственным образом

Как сообщает Politeka.net, знойная брюнетка опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Для него Марта Адамчук выбрала весьма необычный наряд: плотное черное платье на металлических пуговицах. Отличительной деталью одежды стали открытые плечи, выглядит так, будто воротник сполз до уровня груди. При этом можно заметить, что певица не надела бюстгальтер. Девушка сделала яркий вечерний макияж и украсила шею кулоном на тонкой цепочке. Она обворожительно улыбается и очаровывает взглядом, а на щеках играет мягкий румянец.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Марты Адамчук и оставили много комплиментов под записью:

"Мартусь, какая красивая"; "светятся тёмные глаза👀"; "очень красивая!"; "Прелесть))(❤️".

Недавно Марта Адамчук удивила пользователей соцсети черно-белым фото с конем. Она сфотографировалась на лужайке, держа поводья и положив руку на четвероногому другу. Внимание привлекает наряд красотки: длинное светлое платье, напоминающее сорочку. Образ завершили растрепанная прическа и задумчивый взгляд Марты Адамчук.

Напомним, звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку.

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