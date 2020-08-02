Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала себе, похвалившись відпочинком

На фото Кортес позувала в халаті і стрінгах. Красуня не закривалася одягом, а залишила її відкритою, демонструючи пишні груди, яка була захована в ліфчик. Волосся Сьюзі залишила розпущеним, а сама усміхалася, поки стояла на борту приватного літака. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шоу", "Дуже красива і чудова", "Красива, рівних немає", "Прекрасна", "Красива і монументальна", "Вау, мамочка!".

Раніше ми повідомляли, що Популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез здивувала новим образом в купальнику.

На цей раз модель одягла червоний купальник-боді з зав'язками на талії. Він вигідно підкреслив бюст дівчини і оголив її плоский животик. В кадр також потрапили пружні стегна красуні, які привертають увагу завдяки вдалому ракурсі. Спокусливий образ довершила капелюх з широкими полями і сонцезахисні окуляри.

Повідомлялося, що фітнес-модель і власниця найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортез поділилася відвертими кадрами.

Сьюзі Кортез підготувала для своїх шанувальників цілий музичний кліп, заради якого постала в декількох неймовірних нарядах. Для одного з них вона розвалилася в кріслі і зняла ліфчик, прикривши найцікавіше чорними хрестами.

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